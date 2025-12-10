LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Der Vertrag mit Alliant Energy sichere ordentliche Aufträge im Verlauf von 2026, schrieb Vivek Midha am Mittwoch./ag/men Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 03:11 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE000A0D6554

