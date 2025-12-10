LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Delivery Hero nach einem Brief an die Aktionäre bei einem Kursziel von 19 Euro auf "Neutral" belassen. Monique Pollard erinnerte am Mittwoch daran, dass wettbewerbsrechtliche Hürden den Verkauf von Geschäftsbereichen an direkte Konkurrenten in wichtigen Märkten erschweren könnten. Das habe der gescheiterte Versuch von Uber für Deliverys Taiwan-Geschäft erst im März gezeigt./ag/men



