Nasdaq Prognose & Analyse für Mittwoch, den 10.12.25 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.658 Punkten. Der Index gab am Vormittag zunächst dynamisch nach, konnte den Rücksetzer aber rasch kompensieren. Es ging im weiteren Handelsverlauf zunächst moderat abwärts, mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag nahm der Verkaufsdruck zu. Es ging bis unter die 25.540 Punkte-Marke. Die Bullen konnten den Nasdaq drehen und wieder aufwärtsschieben. Die Entlastungsbewegung ging am Abend bis an die 25.700 Punkte-Marke. Die Notierungen bröckelten bis zum Handelsschluss wieder etwas ab.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: US100

Die Nasdaq Prognose bleibt kurzfristig neutral, übergeordnet jedoch bullisch/neutral, solange sich der Index oberhalb der SMA20 im 4h-Chart hält. Ein Ausbruch über die SMA50 im 1h-Chart würde weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich 25.910-26.115 Punkte freisetzen. Unterhalb von 25.682 Punkten dominiert das bärische Szenario mit erhöhter Wahrscheinlichkeit (60 - und Zielbereichen bis 25.358 Punkten.

Marktdaten 08.-09.12.

09.12. 08.12. Range 09.12. Erwartet Ist Tageshoch 25.711 25.834 Tageshoch 25.757 25.711 Tagestief 25.537 25.568 Tagestief 25.556 25.537 Tagesschluss 25.678 25.642 - - - Range* 174 266 - - -

Betrachtungszeitraum 08:00-22:00 Uhr. Farben im Originaltext: Rot - tiefere Kurse, Grün - höhere Kurse....

