DAX Prognose für Mittwoch, 10.12.25 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.104 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des vorbörslichen Handels wurde direkt das Tagestief formatiert. Es ging direkt, an unser erstes übergeordnetes Anlaufziel, an die 24.200 Punkte-Marke, wobei der Index diese Marke direkt wieder aufgegeben hat. Es ging bis zum Mittag moderat abwärts. Die Bullen konnten den DAX am Nachmittag wieder aufwärtsschieben, jedoch das Tageshoch nicht mehr erreichen. Im Handel gestern wurde ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich ging es übergeordnet in einer engeren Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 24.137 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Key Takeaways

DAX Aktuell stabil über 24.100 Punkten , jedoch mit klarer Schwäche unterhalb der SMA20 im 1h-Chart; kurzfristig ist der Markt bullisch-neutral, aber anfällig für Rücksetzer.

DAX Prognose favorisiert ein bärisches Szenario (60 - Wahrscheinlichkeit) mit einer erwarteten Tagesrange zwischen 24.258/24.329 und 24.017/23.839 Punkten.

Marktstimmung bleibt angespannt: Der Greed-/Fear-Index steht bei 32 (Fear), was auf verhaltene Anlegerstimmung und potenzielle kurzfristige Richtungswechsel hinweist.

DAX Aktuell: Gewinner- und Verliererliste

Per Xetra-Schluss (09.12.2025):

Top-Gewinner:

Bayer +4,29 %

Beiersdorf +3,75 %

Allianz +2,88 %

Schwächste Werte:

Airbus -2,22 %

Vonovia -1,60 %

Fresenius -1,28 %

Tagesdaten im Überblick (DAX Aktuell)

Kennzahl 09.12. 08.12. Erwartet Ist Tageshoch 24.201 24.142 24.223 24.201 Tagestief 24.080 24.002 23.994 24.080 Xetra-Schluss 24.172 24.056 - - Tagesschluss 24.137 24.028 - - Range* 121 140 - -

*Zeitraum: 08:00-22:00 Uhr...

