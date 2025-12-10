Chart des Tages | EURUSD Forexpaar (10.12.2025)

Der EUR/USD notiert heute nahe 1,164 und bewegt sich weiterhin in einer engen Handelsspanne. Vor der abendlichen Fed-Sitzung halten sich Marktteilnehmer mit größeren Positionierungen zurück. Leichter Druck auf den US-Dollar - ausgelöst durch Erwartungen möglicher Zinssenkungen in den USA - kombiniert mit stabilen Makrodaten aus der Eurozone sorgt für moderate Unterstützung des Euro. Trotzdem bleibt der wichtigste Impulsgeber die Entscheidung der US-Notenbank samt anschließender Pressekonferenz.

- EURUSD WKN 965275 - ISIN EU0009652759 - Ticker: EUR/USD

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Wesentliche Faktoren in der EURUSD Prognose

1. Erwartete Fed-Entscheidung

Der Markt preist bereits nahezu vollständig eine Zinssenkung um 25 Basispunkte ein. Deshalb dürfte die Entscheidung selbst nur begrenzten Einfluss auf das Währungspaar haben. Entscheidend wird der Tonfall der Fed-Mitteilung und der Ausblick für das kommende Jahr...

