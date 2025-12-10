Cicor hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 aufgrund eines schwächeren wirtschaftlichen Umfelds gesenkt. Das Unternehmen erwartet nun Nettoumsätze von CHF 600-620 Millionen (zuvor CHF 620-650 Millionen) und ein EBITDA von CHF 58-62 Millionen (vorher CHF 62-70 Millionen, ohne einmalige Effekte). Diese Herabstufung spiegelt hauptsächlich eine verzögerte Nachfrage in Deutschland und Währungsrisiken sowie einmalige Kosten wider. Gleichzeitig bleibt der Schwung im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung (A&D) stark, mit einem Book-to-Bill-Verhältnis von über 1,0x und neuen Aufträgen, die das Wachstum ab 2026 unterstützen. Die Übernahme von TT Electronics steht hingegen unter Unsicherheit, da der TT-Aktionär DBAY Advisors (24,5 % der TT-Aktien) seine Opposition erklärt hat und die Transaktion effektiv blockieren kann. Trotz dieses nicht unwahrscheinlichen Rückschlags bleiben Cicors Wachstumsambitionen für 2028 unberührt, gestützt durch A&D und die Initiative Readiness 2030. Der Intra-day Rückgang des Aktienkurses um 25 % erscheint übertrieben, schafft zugleich einen attraktiven Einstiegspunkt für langfristige Investoren. Wir haben unsere Schätzungen angepasst, um die gesenkte Guidance mitsamt einmaliger Effekte in 2025 zu berücksichtigen, dabei haben wir unsere Umsatzschätzungen um etwa -5 % sowie das EBIT um -19 % gesenkt, während wir die Prognosen für die Folgejahre etwas konservativer modelliert haben. Wir bestätigen die Empfehlung KAUFEN mit einem Kursziel von CHF 200,00 (zuvor CHF 217,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/cicor-technologies-ltd





© 2025 mwb research