Elon Musk ist ein Mann der Superlative. Nun plant der reichste Mann der Welt offenbar seinen nächsten Rekord. Sein Raumfahrtunternehmen SpaceX soll Medienberichten zufolge in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres an die Börse gehen - und selbstverständlich soll es der größte Börsengang der Geschichte werden. Hier sind die bislang bekannten Details. Ein Rekordbörsengang wird vorbereitet Mehrere Medien berichteten zum Wochenbeginn, dass Elon Musk ...

