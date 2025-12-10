Der Strombedarf steigt rasant. Die Stromnetze müssen daher ausgebaut und zukunftssicher gemacht werden. Friedrich Vorwerk gilt als Schlüsselunternehmen für die Energiewende in Deutschland. Ob Elektrizität, LNG oder Wasserstoff - bei nahezu allen wichtigen Projekten zum Ausbau der Infrastruktur für erneuerbare Energien ist Friedrich Vorwerk mit an Bord. Die Aktie dreht nach einer Verschnaufpause wieder auf. Das Unternehmen deckt die gesamte Bandbreite an Dienstleistungen für Megaprojekte im Bereich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär