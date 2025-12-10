Hamburg (ots) -Mit der Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland - Leben ohne Sucht" macht der NDR gemeinsam mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband - dem diesjährigen Partner der Aktion - auf Wege aus der Sucht und Hilfsangebote für Betroffene aufmerksam. Am Freitag, 12. Dezember, engagieren sich mehr als 190 Prominente, NDR Mitarbeitende sowie Vertretende des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und seiner fünf norddeutschen Landesverbände ehrenamtlich beim großen NDR Spendentag. In den Call-Centern des NDR nehmen sie von 6 bis 24 Uhr telefonisch Spenden entgegen. Alle Spenden kommen vollständig den Hilfsangeboten zugute.Spenden-Hotline mit prominenter UnterstützungMit etwas Glück erreichen Spenderinnen und Spender unter der NDR Spenden-Hotline 08000 637 000 bekannte Persönlichkeiten, darunter Tennisprofi Nicolas Kiefer, NDR-Moderator und Entertainer Yared Dibaba, ARD-Moderatorin Julia-Niharika Sen, Musiker Kai Wingenfelder von der BandFury in the Slaughterhouse, Polarforscher Arved Fuchs, Schauspieler Sebastian Ströbel aus Die Bergretter, den Hamburger Musiker Stefan Gwildis, Schauspieler Josef Heynert aus dem Polizeiruf, Musiker Jonas Monar, Schauspieler Herbert Knaup aus Die Kanzlei, Schauspielerin und Moderatorin Nina Bott, Schleswig-HolsteinsMinisterpräsident Daniel Günther, Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies, Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank und die Präsidentin der Hamburger Bürgerschaft, Carola Veit."DAS! Spezial - Hand in Hand für Norddeutschland" mit großen VersteigerungenAb 20.15 Uhr zeigt das NDR Fernsehen ein "DAS! Spezial - Hand in Hand für Norddeutschland". Bettina Tietjen, Inka Schneider und Hinnerk Baumgarten begrüßen Gäste auf dem Roten Sofa, deren Leben sich durch eine Sucht verändert hat: der Schauspieler Markus Majowski, die Moderatorinnen Nina Bott und Milka Loff Fernandes. Ob illegale Drogen, Alkohol, Essstörungen, Mediensucht, Glücksspiel oder Co-Abhängigkeit - Suchterkrankungen ziehen sich durch alle Gesellschaftsschichten. Acht Millionen Menschen in Deutschland sind betroffen, und etwa drei Millionen Kinder leben mit mindestens einem suchtbelasteten Elternteil. Versteigert werden in der Sendung außerdem eine Original-Zeichnung von Otto Waalkes und das E-Cello, mit dem Abor & Tynna Deutschland beim ESC vertreten haben. Musikalischer Gast an diesem Abend ist Heinz Rudolf Kunze mit einer besonderen Version seines größten Hits.Spendenkonto für die BenefizaktionFür die Aktion "Hand in Hand für Norddeutschland" wurde ein Spendenkonto bei der Sozialbank eingerichtetEmpfänger: Paritätischer Gesamtverband e.V.IBAN: DE90 201 205 200 500 600 700Spenden sind bis zum 30. Januar 2026 möglich.Alternativ können Sie auch online unter www.NDR.de/handinhand (http://www.ndr.de/handinhand) Ihre Spende veranlassen.Alle Details zur Benefizaktion finden Sie ebenfalls unter: www.NDR.de/handinhand (http://www.ndr.de/handinhand).Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6176458