Köln (ots) -Mit einem neuen, vollständig KI-basierten Werbespot für die Zahnzusatzversicherung von DA Direkt zeigt die Ad Alliance, wie moderne, performancebasierte Kommunikation heute funktioniert: kreativ mit Künstlicher Intelligenz, stark durch datenbasierte Technologie - und vernetzt über alle Screens hinweg. Der Spot mit dem Claim "Damit auch die Zahnfee nachts ruhig schlafen kann" wurde mithilfe von KI gestaltet und über die digitalen Kanäle der Ad Alliance smart und datenintelligent ausgespielt, um Geschichten zielgruppengenau und kontextrelevant erlebbar zu machen.KI trifft kreative ExzellenzIm knapp 25-sekündigen Spot erwacht die Zahnfee zum Leben - komplett KI-generiert. Sowohl Bild- als auch Videomaterial sowie die Charaktere wurden mithilfe von KI erstellt. Das Voice-over stammt ebenfalls aus einer KI-Produktion. Musik, Schnitt und Outro wurden dagegen bewusst manuell umgesetzt, um die kreative Handschrift und emotionale Wirkung zu bewahren - ganz nach dem Prinzip: "It starts and ends with a human".Damit demonstriert die Ad Alliance, wie sich technologische Innovation und menschliche Kreativität verantwortungsvoll verbinden lassen. KI wird gezielt eingesetzt, um Prozesse zu beschleunigen, neue visuelle Möglichkeiten zu eröffnen und Werbebotschaften effizienter umzusetzen - ohne dabei Authentizität und emotionale Qualität zu verlieren.Smarte Aussteuerung über digitale KanäleDer Spot läuft aktuell als In-Stream über die digitalen Kanäle der Ad Alliance: Connected TV, Desktop, Tablet und Mobile, unter anderem auf RTL+, stern.de und n-tv.de. Durch profilbasiertes Targeting erreicht die Kampagne präzise definierte Zielgruppen - im Fall von DA Direkt beispielsweise Haushalte mit Eltern, bzw. Familien.Die Aussteuerung zeigt, wie moderne, performanceorientierte Werbekommunikation funktioniert: KI-basierte Kreation trifft auf datengetriebene Aussteuerung - für maximale Relevanz und Wirkung.Lars-Eric Mann, CMO Ad Alliance: "KI eröffnet uns neue Möglichkeiten - in der Kreation wie auch in der intelligenten Aussteuerung von Bewegtbildkampagnen. Entscheidend ist, wie wir sie einsetzen: bewusst, verantwortungsvoll und im Rahmen rechtlicher Vorgaben. Unter unserem Label visionairy nutzen wir KI bereits vielfältig - von Virtual Product Placements über Ad Specials bis hin zu diesem Spot für DA Direkt. Er zeigt, wie KI Produktkommunikation verändert und auch Unternehmen ohne eigene Spots effiziente, aufmerksamkeitsstarke Kampagnen mit smarter Ausspielung ermöglicht."Marina Göbel, Head of Customer Development & Marketing DA Direkt: "Mit unserem KI-generierten Spot zeigen wir, wie moderne Technologie effiziente und zielgruppengenaue Kommunikation unterstützt. Künstliche Intelligenz ist ein essenzieller Bestandteil unserer kreativen und datenbasierten Arbeit - sie ermöglicht es uns, innovative Ideen flexibel und schnell umzusetzen sowie aktuelle Trends und Bedürfnisse unserer Zielgruppen gezielt aufzugreifen. So schaffen wir Kommunikation, die Menschen erreicht und nutzen gleichzeitig die Chancen neuer Technologien.""visionairy": Neues Label für KI-basierte LösungenMit der Entwicklung eines vernetzten Videoangebots, das Reichweite, Daten und Wirkung über alle Screens hinweg intelligent zusammenführt, setzt die Ad Alliance den Fokus weiter auf Zukunft und Effizienz. Zentrales Element dieser Weiterentwicklung ist Künstliche Intelligenz: Schon heute prägt KI die Kreation und Mediaplanung und macht Werbung messbarer, relevanter und wirkungsvoller. Unter dem Label "visionairy" bündelt die Ad Alliance künftig all ihre KI-basierten Lösungen - von der Planung über innovative Werbeformate bis hin zu Leistungsnachweisen - und macht sie für Partner und Kund:innen transparent und sichtbar.Ad AllianceAd Alliance ist die Vermarktungseinheit von RTL Deutschland. Führend in Sachen individueller, crossmedialer Markenkommunikation und verantwortlich für die Vermarktung der Sender und Angebote von RTL Deutschland, der Bauer Media Group sowie des Video- und Addressable TV-Netzwerk von RTL AdAlliance. Zusätzlich vermarktet das Team ausgewählte Marken bzw. Gattungen für Media Impact als Dienstleister bzw. Eigenhändler. Das Portfolio umfasst rund 500 Medienmarken sowie die Gattungen TV, Print, Digital, ATV und Audio - und erreicht somit knapp 100 Prozent der Menschen in Deutschland. Inhaltliche Beratung sowie der Einsatz innovativer technologischer Lösungen ist Teil der Markeninszenierungen - von Programmatic bis hin zur kontext- und datenbasierten Werbeausspielung. www.ad-alliance.de sowie LinkedINNeuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.