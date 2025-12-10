Aragona (IT) (ots) -Verbrauchsdaten:27.12.202528.12.202529.12.2025Der italienische Lieferant Sicily Food ruft aktuell das Produkt "Sansibar Deluxe Thunfisch Carpaccio, 100g" mit den oben genannten Verbrauchsdaten öffentlich zurück. In dem betroffenen Produkt wurde Listeria monocytogenes nachgewiesen. Listeria monocytogenes kann Auslöser von schweren Magen-/Darmerkrankungen und von Symptomen ähnlich eines grippalen Infektes sein. Bei bestimmten Personengruppen (Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren sowie alten und kranken Menschen) können ernste Krankheitsverläufe auftreten. Aufgrund dieses Gesundheitsrisikos sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das Produkt nicht konsumieren.Das betroffene Produkt "Sansibar Deluxe Thunfisch Carpaccio, 100g" wurde bei Lidl in Deutschland in den Bundesländern Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen verkauft. Das betroffene Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.Von dem Rückruf ist ausschließlich das Produkt "Sansibar Deluxe Thunfisch Carpaccio, 100g" des Lieferanten Sicily Food mit den oben genannten Verbrauchsdaten betroffen.Andere bei Lidl in Deutschland verkaufte Produkte des Lieferanten Sicily Food sowie weitere Produkte der Marke "Sansibar Deluxe" sind von dem Rückruf nicht betroffen.Für weitere Informationen melden Sie sich gerne bei der Lidl-Kundenhotline: 00800 5435 5435.Sollten Ihnen Personen bekannt sein, die ebenfalls von dem Rückruf betroffen sind, bitten wir Sie die Information an diese weiterzugeben.Sicily Food entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.Pressekontakt:Corporate Media Relations Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6176464