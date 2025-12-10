Stockholm (ots) -Debtist (https://www.debtist.com/de/), eines der führenden Unternehmen für digitales Inkasso in Europa, expandiert nach Schweden. Erst kürzlich wurde das Frankfurter Scale-up in die Sifted Future 50 (https://sifted.eu/leaderboards/sifted-future-50-2025) aufgenommen - eine Auszeichnung für die am schnellsten wachsenden Tech-Unternehmen Europas.Mit dem Markteintritt und einem neuen Standort in Stockholm stärkt Debtist seine Position in Nordeuropa und baut seine Aktivitäten in Skandinavien weiter aus.Schweden als strategischer Markt für moderne FinanzprozesseSchweden gehört zu den digital fortschrittlichsten Volkswirtschaften Europas. Die hohe Akzeptanz für automatisierte Lösungen und KI-basierte Technologien macht das Land zu einem idealen Umfeld für Debtists Digitalinkasso."Der Eintritt nach Schweden ist ein weiterer wichtiger Schritt in einem Jahr, das von starkem Wachstum geprägt war. Der Markt ist digital, innovationsfreundlich und offen für effiziente Prozesse. Perfekte Voraussetzungen für unseren Ansatz", sagt Matteo Benedetti (https://www.linkedin.com/in/benedettimatteo/), Co-Founder von Debtist.Neue regionale Führung: Caroline Kops wird Head of NordicsMit Caroline Kops (https://www.linkedin.com/in/caroline-kops/) als neue Head of Nordics stärkt Debtist seine langfristige Ausrichtung in Skandinavien. Sie verantwortet den strategischen Ausbau der gesamten Region und die Weiterentwicklung der operativen Aktivitäten in Schweden sowie in den übrigen nordischen Märkten.Caroline Kops: "Launching in Sweden is a strong way to close out this year and set the pace for 2026. Innovation, customer focus, and efficiency sit at the heart of Swedish business culture and are just as central to Debtist, and Sweden's digital leadership makes it the perfect place for AI-driven, automated collections. I'm excited to grow our presence and raise the bar for modern receivables management across the Swedish market."Debtist bringt effizientes Forderungsmanagement nach SchwedenMit dem Markteintritt bringt Debtist auch seine KI-Innovation nach Schweden. Die Technologie kombiniert alle verfügbaren Datenpunkte zu einem selbstlernenden System, das Prozesse in Millisekunden optimiert und Zahlungsausfälle frühzeitig prognostiziert. Für Kunden bedeutet das: Anfragen werden innerhalb von 24 Stunden garantiert bearbeitet, ohne manuelle Verzögerungen.Schweden zählt zu den innovativsten digitalen Märkten Europas. Ein ideales Umfeld für KI-getriebenes Forderungsmanagement, das Effizienz, Transparenz und moderne Kommunikationsprozesse in den Mittelpunkt stellt.Ausblick: Weiteres europäisches Wachstum in VorbereitungMit dem Schritt nach Schweden schließt Debtist ein starkes Wachstumsjahr ab. Weitere internationale Märkte befinden sich bereits in Vorbereitung und sollen 2026 folgen. Die Vision des Unternehmens bleibt unverändert: Digital. Inkasso. Europa.Über DebtistDebtist, gegründet im Jahr 2023 mit Hauptsitz in Frankfurt, ist ein innovativer Anbieter digitaler Inkassolösungen, der das traditionelle Forderungsmanagement durch den Einsatz automatisierter Prozesse, künstlicher Intelligenz und modernster Technologien neu definiert. Mit einem umfassenden End-to-End-Angebot, das von Zahlungserinnerungen bis hin zu gerichtlichen Schritten reicht, und der nahtlosen Integration in bestehende Buchhaltungssysteme profitieren Kunden von einem intuitiven Dashboard, das jederzeit den vollständigen Überblick gewährleistet. Mit einem klaren Fokus auf Effizienz, Transparenz und einem partnerschaftlichen, kundenorientierten Ansatz gestaltet Debtist nachhaltig die Zukunft des Inkassos - sowohl in Deutschland als auch international.Pressekontakt:Matteo BenedettiCo-FounderE: m.benedetti@debtist.deLaura SchottMarketing & PRE: l.schott@debtist.deOriginal-Content von: Debtist GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178729/6176476