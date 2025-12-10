München (ots) -Tanken ist innerhalb der vergangenen Woche deutlich günstiger geworden. Laut der aktuellen ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Schnitt derzeit 1,647 Euro. Gegenüber der Vorwoche ist dies ein Minus von immerhin 2,4 Cent. Noch deutlicher ist der Preisrückgang bei Diesel-Kraftstoff: Ein Liter kostet im Schnitt 1,592 Euro und damit 3,6 Cent weniger als vor Wochenfrist.Die rückläufige Entwicklung der Kraftstoffpreise war nach Ansicht des ADAC allerdings seit einigen Wochen überfällig. Der Preis für Super E10 ist angesichts der aktuellen Rohölnotierungen (rund 62 US-Dollar je Barrel Brent-Öl) inzwischen als angemessen zu bewerten. Der Rückgang des Dieselpreises ist zwar noch spürbarer, kann aber die seit Monaten herrschende Überteuerung des Selbstzünderkraftstoffs nur bedingt ausgleichen. Dies zeigt der noch immer geringe Preisunterschied zwischen Super E10 und Diesel, der derzeit nur 5,5 Cent je Liter beträgt. Da Diesel um etwa 20 Cent je Liter niedriger besteuert wird, müsste der Preisunterschied zwischen beiden Sorten deutlich größer ausfallen.Autofahrerinnen und Autofahrer sollten laut ADAC möglichst abends tanken, dann sind die Kraftstoffpreise im Schnitt rund 13 Cent je Liter niedriger als morgens. Eine praktische Hilfe bei der Suche nach günstigen Tankstellen bietet die Spritpreis-App "ADAC Drive": Hier lassen sich rund um die Uhr die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland vergleichen. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter www.adac.de/tanken.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6176482