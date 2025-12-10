Hannover (www.anleihencheck.de) - Aufmerksame Leser werden wissen, dass heute die FOMC-Sitzung der Federal Reserve ganz zentral für die Märkte sein wird, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Die Analysten der NORD/LB würden aus verschiedenen Gründen glauben, dass der US-Leitzins um weitere 25 Basispunkte gesenkt werden sollte. Eine Vielzahl der Marktteilnehmer gehe ebenfalls davon aus, wie u.a. das FedWatch Tool der CME nahelege. Die jüngsten Daten aus der letzten Woche, welche auf gehandelten Futures-Kontrakten beruhen würden, würden demnach eine Wahrscheinlichkeit zwischen 86% und 90% ausweisen, dass es zu einer wie von uns prognostizierten Senkung komme. Sollte die Fed nichts tun, käme dies folgerichtig einer größeren Überraschung gleich. ...

