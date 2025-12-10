Berlin (www.fondscheck.de) - Die europäische Ratingagentur Scope hat fünf aktive ETFs von J.P. Morgan Asset Management bewertet, so die Experten der Scope Fund Analysis GmbH.Zwei würden die Höchstnote A erhalten, für drei gebe es ein B-Rating.Die ETFs würden in nachhaltige Aktien weltweit und aus den USA, in Euro-Anleihen von Staaten und Unternehmen sowie in einen globalen Mix USD-denominierter Anleihen investieren. Sie würden einen aktiven benchmarkorientierten Ansatz verfolgen und hätten das Ziel, ihren jeweiligen Vergleichsindex zu übertreffen. Basierend auf dem fundamentalen Research der Analystenteams von J.P. Morgan Asset Management würden einzelne Titel der Benchmark über- oder untergewichtet. Auf diese Weise sollten die Vergleichsindizes geschlagen werden, während die grundsätzliche Ausrichtung der ETFs diesen weiterhin ähnle. ...

