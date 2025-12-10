An der TU Wien entsteht ein neues Zentrum für innovative Antriebstechnik. Das sogenannte eMOTION Lab kommt im bestehenden Institut für Fahrzeugantriebe und Automobiltechnik unter und erweitert dessen Spektrum um zusätzliche Prüfstände für elektrische Antriebssysteme. Ausgestattet wird das neue eMOTION Lab laut der TU Wien mit Testtechnik des Technologieunternehmens AVL. Geplant ist in den Institutsgebäuden konkret ein Inverter-Prüfstand und perspektivisch ...

