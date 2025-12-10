© Foto: Richard Drew/AP/dpa - dpa-Bildfunk

Traditionelle geldpolitische Regeln deuten darauf hin, dass die Zinsen bereits am unteren Ende des korrekten Niveaus liegen, was die Gefahr eines Kurswechsels erhöht, meint Analyst Jim Reid von Deutsche Bank Research.Am Mittwoch ist wieder Fed-Tag. Der scheidende Notenbank-Chef Jerome Powell wird nahezu sicher eine Senkung des Leitzinses um ein Viertel Prozentpunkt verkünden. Davon gehen Marktteilnehmer laut Fed Watch Tool mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent aus. Doch ein Blick in die historische Range für Zinsentscheidungen zeigt: Mit einer Senkung am Mittwoch wäre die Fed am unteren Ende des angemessenen Niveaus angekommen. "Das ist kein Startschuss für eine neue Lockerungsrunde", …