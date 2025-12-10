hier

Der Autohersteller kündigte gestern einen Shuttle-Service mit Robotaxis ohne Sicherheitsfahrer auf Basis der neuen S-Klasse an. MERCEDES arbeitet dafür mit dem chinesischen Softwarepartner Momenta zusammen. Der Shuttle-Service soll in Kürze in Abu Dhabi mit ersten Testfahrzeugen starten. Die Robotaxis werden dabei vom lokalen Mobilitätsanbieter Lumo betrieben. Nach Abschluss einer ersten Testphase wollen die Partner den Robotaxi-Service an weiteren Standorten und in anderen Märkten einführen. Die S-Klasse-Taxis bieten autonomes Fahren auf Level-4-Niveau, d. h., sie fahren in festgelegten Gebieten und unter bestimmten Einsatzbedingungen völlig selbstständig. Fazit: MERCEDES-BENZ sendet damit ein starkes Signal, dass man einen wichtigen Zukunftsmarkt nicht komplett der Konkurrenz überlassen will. Die MERCEDES-BENZ-Aktie visiert unterdessen das Jahreshoch 63,17 € an.Das ist ein Auszug aus der Bernecker Daily. Wenn Sie Lust auf mehr haben, klicken Sie. Jede Ausgabe gibt es im Einzelabruf oder ganz bequem im Abonnement - börsentäglich gegen 9:30 Uhr. Probieren Sie es aus! Bernecker - Börse kompakt & kompetent