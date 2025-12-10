Der Logistikimmobilienmarkt steuert auf eine Phase moderater Stabilisierung zu, während sich zugleich neue strukturelle Nachfragetreiber feststellen lassen. So lautet das Fazit einer Expertenrunde. Für Wachstum dürften unter anderem der wieder erstarkte E-Commerce und der Verteidigungssektor sorgen. Im Rahmen einer Online-Pressekonferenz sind Experten von Catella Investment, GARBE Industrial, HIH Invest und Metroplan der Frage nachgegangen, wie sich der Logistikimmobilienmarkt 2026 zwischen Leerstand ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.