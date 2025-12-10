Was macht aus Kundensicht gute Altersvorsorge aus? Wie denken jüngere Zielgruppen über das Thema? Diesen Fragen ist Liechtenstein Life zusammen mit AssCompact in einer Befragung nachgegangen. Ergebnis: Kunden haben verstanden, dass sie die Ertragschancen der Aktienmärkte benötigen. Aber es gibt auch noch Aufklärungsbedarf. Ein Artikel von Thomas Oster, Head of Distribution and Commissions bei Liechtenstein LifeNie war der Lebensabschnitt nach dem aktiven Berufsleben so lang wie heute, nie waren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
