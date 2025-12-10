NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Easyjet von 575 auf 565 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset passte sein Bewertungsmodell am Dienstagmittag an die Jahresbilanz des britischen Billigfliegers an./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 13:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00B7KR2P84
