London (www.anleihencheck.de) - 2025 war ein recht gutes Jahr für die US-Anleihemärkte, so Mark Dowding, Chief Investment Officer von RBC BlueBay Asset Management.Staatsanleihen hätten ihr bestes Jahr seit 2020 verzeichnet, da die Zinsen im Laufe des Jahres gesunken seien. Gleichzeitig sei das Wirtschaftswachstum relativ robust gewesen, was dazu beigetragen habe, dass Unternehmensanleihen eine Outperformance erzielt hätten und sich die Spreads sowohl bei Investment Grade als auch für Hochzinsanleihen verengt hätten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
