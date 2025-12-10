Mercedes-Benz wagt den Einstieg ins Robotaxi-Business: Zusammen mit dem chinesischen Softwareentwickler Momenta Global will der Konzern künftig selbstfahrende Fahrzeuge für den Mobilitätsanbieter Lumo Mobility in Abu Dhabi bereitstellen. Grundlage dafür ist die neue Generation der S-Klasse, die im Januar vorgestellt wird und erstmals über Level-4-Automatisierung verfügen soll - der Fahrer kann dabei dauerhaft Hände und Augen vom Fahrgeschehen abwenden.Lumo Mobility, eine Tochter der K2 Group, besitzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
