Mittwoch, 10.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
China zieht den Stecker - Lithiumpreis explodiert, Südamerika wird zum Gamechanger
WKN: 515710 | ISIN: DE0005157101 | Ticker-Symbol: HNL
Xetra
10.12.25 | 14:14
6,900 Euro
-1,15 % -0,080
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
Prime Standard
1-Jahres-Chart
HOENLE AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
HOENLE AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
6,7606,90015:23
6,8206,90015:17
Dow Jones News
10.12.2025 13:51 Uhr
254 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-DD: Hoenle AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Hoenle AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Gilching (pta000/10.12.2025/13:20 UTC+1) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                         Dr. Richter Vermögens- und Beteiligungsverwaltung 
                                  GmbH 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status                   Vorstand 
b)      Erstmeldung 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                         Hoenle AG 
b)      LEI                         529900C1AQEJPOAZ9I12 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des     Aktie 
       Instruments 
        Kennung                       DE0005157101 
b)      Art des Geschäfts                  Kauf 
c)      Preis(e)                       Volumen 
        6,83 EUR                       45.426,33 EUR 
        6,80 EUR                       340.000,00 EUR 
d)      Aggregierter Preis                  Aggregiertes Volumen 
        6,8035 EUR                      385.426,33 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                 09.12.2025 UTC+1 
f)      Ort des Geschäfts                  Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Hoenle AG 
           Nicolaus-Otto-Str. 2 
           82205 Gilching 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Peter Weinert 
Tel.:         +49 8105 2083 173 
E-Mail:        peter.weinert@hoenle.com 
Website:       www.hoenle.com 
ISIN(s):       DE0005157101 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1765369200457 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2025 07:20 ET (12:20 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.