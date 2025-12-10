Prag (ots) -Die Welt des Schachs verneigt sich vor einem ihrer größten Legenden. Die Beisetzung findet am 9. Dezember 2025 auf dem Vysehrader Nationalfriedhof in Prag statt - einem ehrwürdigen Ort tschechischer Größen."Großmeister Hort wird neben Antonín Dvorák, Bedrich Smetana und Alfons Mucha beigesetzt. Das ist eine große Ehre für alle Sportler weltweit und natürlich auch für uns Schachspieler. Wir sind stolz, dass er Deutschland vertreten hat", erklärte die Präsidentin des Deutschen Schachbundes, Ingrid Lauterbach.Der Präsident des Tschechischen Schachverbandes, Martin Petr, ergänzt: "Er hat das Schach im ganzen Land populär gemacht und es bis zur Weltspitze getragen. Ich verneige mich vor seinem Können. Dank ihm sind viele junge Spieler herangewachsen."Brigitte, die Ehefrau von Vlastimil Hort und sein Sohn Daniel mit Familie, die die gesamte Zeremonie organisiert haben, fügen hinzu: "Es ist ein trauriger Tag für uns. Wir danken allen, die uns bei dem letzten Abschied von Vlastimil an diesem bedeutenden Ort unterstützt haben und gekommen sind, um sich von ihm zu verabschieden."Bereits im Laufe des Jahres wurden mehrere spontane Initiativen ins Leben gerufen. Eine davon ist das Gedenkturnier, das den Namen des Großmeisters trägt und im Hotel Don Giovanni stattfindet und zu einer jährlichen Tradition werden wird. "Wir haben eine Gedenkveranstaltung geschaffen, die den Namen Vlastimil Horts unter Schachspielern aller Generationen bewahren wird. Sie wird jedes Jahr im September in seinem geliebten Hotel stattfinden", so Turnierdirektor Petr Boleslav.Das Hotel Don Giovanni wurde nicht zufällig gewählt - Vlastimil Hort besuchte es regelmäßig und bezeichnete es als sein zweites Zuhause. Im Hotel finden jedes Jahr zahlreiche bedeutende Schachveranstaltungen statt. Das Turnier trägt daher auch eine persönliche Symbolik, die den pietätvollen Charakter der gesamten Veranstaltung noch stärker unterstreicht. "Vlastimil war nicht nur ein genialer Schachspieler, sondern vor allem ein außergewöhnlich guter Mensch - ein fairer Partner mit großem Sinn für Humor!", erinnert sich Jaroslav Svoboda, Eigentümer der Czech Inn Hotels und Betreiber des Hotels Don Giovanni.Vlastimil Hort - eine Legende des tschechischen SchachsGroßmeister Vlastimil Hort (*12.01.1944 - 12.05.2025) war der bedeutendste tschechoslowakische Schachspieler der Geschichte, mehrfacher Meister der Tschechischen Republik und Deutschlands, Teilnehmer der Kandidatenturniere und ein weltweiter Botschafter der Schachkultur. Sein Name ist nicht nur mit meisterhaften Leistungen am Schachbrett verbunden, sondern auch mit der Popularisierung des Schachs durch Vorträge, Bücher und öffentliche Auftritte. Mit seiner Beisetzung auf dem Vysehrader Friedhof, umgeben von den größten Persönlichkeiten der tschechischen Geschichte, wird sein Vermächtnis Teil des nationalen Gedächtnisses.Pressekontakt:Czech Inn HotelsDagmar Schejbalová+420 775 732 973dagmar.schejbalova@czechinn.czOriginal-Content von: Czech Inn Hotels, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181275/6176582