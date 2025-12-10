LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero anlässlich der Prüfung weiterer Verkäufe von Unternehmensteilen mit einem Kursziel von 38,10 Euro auf "Overweight" belassen. Die aus dem Brief an die Aktionäre zu entnehmenden Pläne des Essenslieferanten erhöhten die Wahrscheinlichkeit positiver Kurstreiber in den kommenden Monaten, schrieb Andrew Ross am Mittwoch./rob/edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 23:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE000A2E4K43

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.