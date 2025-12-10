Die Wall Street tendierte gestern unspektakulär seitwärts. Die Indizes bewegten sich bei unterdurchschnittlichen Umsätzen nur marginal. Der NASDAQ100 legte 0,15 % zu, S&P500 gab 0,1% ab. Einzig die Nebenwerte im RUSSELL 2000 schafften ein erwähnenswertes Plus eines halben Prozents. Der Fear&Greed Index verharrt mit 32 im Fear-Quantil.



Alle warten auf die Zinsentscheidung der FED heute Abend gegen 20 Uhr MEZ. Neun von zehn Marktteilnehmer erwarten eine Zinssenkung um 25 BP. Es ist hoch wahrscheinlich, dass es auch so kommt. Vorgreifen mag kaum jemand, deshalb der gefühlte Stillstand vor der Entscheidung. Der DAX schließt sich dem an und eröffnet kaum verändert. Aus den Unternehmen gibt es hingegen spannende Neuigkeiten, konkret: Weiterlesen bei unserem Partner Finanzen100...







