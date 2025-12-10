Das neue Jahr verspricht Spannung - an den Märkten, aber auch politisch. Hier werden die Weichen für finanziellen Erfolg gestellt - mit umfassenden Analysen und einer Fülle von Ideen für Ihr Portfolio. Das Jahr 2025 war geprägt von Unsicherheiten. In einer immer fragmentierteren Welt sorgten Event-Risiken regelmäßig für Marktschwankungen - politisch besonders auffällig am 2. April, als US-Präsident Donald Trump seine Zolldrohungen im Weißen Haus ...

