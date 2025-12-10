Die Aktie von Siemens Energy stürmt weiter nach oben. Am Mittwoch zieht der Kurs des Münchener Energietechnikkonzerns an der Spitze des DAX um mehr als +4% an und markiert bei 124,65 € ein neues Rekordhoch. Was steckt hinter dem Kurssprung und hat die Aktie immer noch Luft nach oben? Positive Branchen-News Profitieren kann der DAX-Highflyer diesmal von positiven Nachrichten des US-Unternehmens GE Vernova. Auf einer Investorenveranstaltung hat der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
