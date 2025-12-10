EQS-News: PNE AG / Schlagwort(e): Personalie

Florian Schuhbauer zum Aufsichtsrat der PNE AG bestellt



10.12.2025







Corporate News Florian Schuhbauer zum Aufsichtsrat der PNE AG bestellt Cuxhaven, 10. Dezember 2025 - Das Amtsgericht Tostedt hat Florian Schuhbauer, Mitgründer und Co-Chief Investment Officer von Active Ownership Capital, bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung zum Mitglied des Aufsichtsrats der PNE AG bestellt. Er folgt auf Marc van't Noordende, der sein Mandat mit Wirkung zum 29. Juli 2025 niedergelegt hatte. Florian Schuhbauer gehörte dem Aufsichtsrat der PNE AG bereits von der Hauptversammlung 2017 bis zur Hauptversammlung 2022 an und ist mit dem Unternehmen bestens vertraut. Er verfügt über langjährige Erfahrung im internationalen Finanzmarkt sowie über umfassende Sektor- und Transformationsexpertise. Dirk Simons, Vorsitzender des Aufsichtsrats der PNE AG, sagt: "Wir freuen uns sehr über die Rückkehr von Florian Schuhbauer in den Aufsichtsrat der PNE AG. Mit seiner ausgeprägten Kapitalmarkterfahrung und seinem tiefen Verständnis für die Branche ergänzt er den Aufsichtsrat perfekt und wird die PNE AG dabei unterstützen, ihre strategische Positionierung weiter zu stärken. Seine Rückkehr erfolgt in einer Phase, in der wichtige Weichen für die künftige Entwicklung des Unternehmens gestellt werden. Gemeinsam mit unseren Aktionären, dem Vorstand und unseren Mitarbeitenden schaffen wir die Voraussetzungen für die bestmögliche langfristige Ausrichtung des Unternehmens." Florian Schuhbauer erklärt: "Wir begleiten die PNE AG seit vielen Jahren als engagierter Anteilseigner und sehen im Ausbau der erneuerbaren Energien ein unverändert attraktives und zukunftsweisendes Feld, in dem das Unternehmen eine bedeutende Rolle einnimmt. Schon heute ist die PNE AG hervorragend positioniert, um ihr Wachstum in den kommenden Jahren fortzusetzen. Ich freue mich darauf, das Unternehmen auf diesem Weg erneut aktiv zu begleiten und gemeinsam mit dem Aufsichtsrat und dem Vorstand die strukturellen Voraussetzungen für die nächste Entwicklungsphase zu schaffen." Über die PNE-Gruppe Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX sowie im TecDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzung erneuerbarer Energien. Für Lösungen zur Veredelung von Strom über Power-to-X-Technologien ist die PNE-Gruppe ein gefragter Partner der Industrie Kontakt: PNE AG

Head of Corporate Communications

Alexander Lennemann

Tel: +49 47 21 7 18 - 453

E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.com



PNE AG

Head of Investor Relations

Christopher Rodler

Tel: +49 40 879 33 - 114

E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com



