Berlin (ots) -Es gibt eine Alternative zum Feuerwerk am Silvesterabend - zu Feinstaub, vermüllten Städten, verletzten Menschen, Polizei- und Feuerwehreinsätzen und gestressten Wild- wie Haustieren. In der Hansestadt Lüneburg zeigt die Deutsche Umwelthilfe (DUH), wie eine solche Alternative in der Praxis aussehen kann: Eine spektakuläre Drohnenshow mit rund 200 Drohnen bringt den Marktplatz in Lüneburg zum Leuchten.Wir laden Sie zur Drohnenshow am Abend und zu einer digitalen Pressekonferenz am Morgen ein. Bei der Pressekonferenz erläutert die Hansestadt, warum sie schon vor Jahren Böllerverbotszonen eingeführt hat. Die DUH präsentiert ihre Forderungen für ein friedliches Silvester und stellt Drohnenshows als moderne und verletzungssichere Alternative zum Silvesterfeuerwerk vor. Erwin Wilms vom Drohnenshowanbieter Flying Stars gibt einen Einblick in Technik und Umsetzung.Ab 18.30 Uhr stehen auf dem Marktplatz in Lüneburg Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch und DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch für O-Töne zur Verfügung. Bild- und Videomaterial der Drohnenshow stellen wir Ihnen im Nachgang gerne zur Verfügung.Wir bitten um Anmeldung zu beiden Veranstaltungen unter presse@duh.de.Teilnehmende Pressekonferenz- Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH- Claudia Kalisch, Oberbürgermeisterin von Lüneburg- Erwin Wilms, Geschäftsführer Drohnenshowanbieter Flying StarsDatum:Dienstag, 16. Dezember um 9.15 UhrEinwahldaten: https://l.duh.de/pk251216Datum und Ort Drohnenshow:Dienstag, 16. Dezember um 19 Uhr (Interviews ab 18.30 Uhr)Rathaus Lüneburg, Am Markt/Ecke Am Ochsenmarkt, 21335 Lüneburg