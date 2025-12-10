Ein Nischenunternehmen mischt gerade die Rüstungsbranche auf. Theon zeigt, dass das selbst in solchen Branchen machbar ist.Den vollständigen Artikel lesen ...
|30,000
|30,150
|15:32
|29,950
|30,150
|15:29
|14:18
|Theon International: Handfester Hidden Champion?
Theon International: Handfester Hidden Champion?
Ein Nischenunternehmen mischt gerade die Rüstungsbranche auf. Theon zeigt, dass das selbst in solchen Branchen machbar ist Den vollständigen Artikel lesen ...
|Mo
Theon International PLC: Harder Digital secures new €25 million orders from major defence companies
PRESS RELEASE
The new orders for 3rd Generation IIT require deliveries in 2026-2027, expected to significantly improve the profitability performance...
|Sa
|Theon und Exosens verlängern Lieferabkommen: Theon International und Exosens haben beschlossen, drei ...
|Do
|Exosens-Aktie legt um 3 % zu - Liefervertrag mit Theon bis 2030 verlängert
|03.12.
Theon International PLC: THEON and Exosens announce extension of Long-Term Commercial Agreement for Image Intensifier Tube Supply for another 3 years until 2030
PRESS RELEASE
3 December 2025 - Theon International Plcand Exosens are pleased to announce an extension to their existing long-term commercial...
|THEON INTERNATIONAL PLC
|30,150
|-3,05 %