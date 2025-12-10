Berlin (ots) -In ihrer heutigen Sitzung hat die Bundesvertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Dr. Matthias Flügge zum neuen Direktor der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV Bund) gewählt. Der 52-Jährige wird den größten deutschen Rentenversicherungsträger künftig gemeinsam mit Präsidentin Gundula Roßbach und Direktorin Brigitte Gross leiten.Uwe Hildebrandt, Vorsitzender der Bundesvertreterversammlung,betonte nach der Wahl:"Die breite Mehrheit für Matthias Flügge in der Bundesvertreterversammlung unterstreicht die volle Unterstützung der Selbstverwaltung für die strategische Ausrichtung der Deutschen Rentenversicherung. Matthias Flügge hat als Chief Digital Officer der DRV Bund die Digitalisierung vorangetrieben und innovative digitale Produkte in die Praxis eingeführt. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner umfassenden Erfahrung die notwendigen Impulse zur zukunftsorientierten Gestaltung unserer Arbeitsabläufe und zur Stärkung der Innovationsfähigkeit der gesamten Organisation setzen wird."Matthias Flügge, neu gewählter Direktor der Deutschen Rentenversicherung Bund, sagt:"Ich bedanke mich für das in mich gesetzte Vertrauen und bin mir der hohen Verantwortung bewusst, die ich übernehme. Unsere Mitarbeitenden verfügen über ein profundes Fachwissen und einen beeindruckenden Erfahrungsschatz. Die Ergebnisse, die entstehen, wenn unterschiedliche Fachrichtungen und Expertisen zusammenkommen, begeistern mich jedes Mal aufs Neue. Die gezielte Weiterentwicklung der Kompetenzen und die interdisziplinäre Zusammenarbeit sind wesentliche Schlüssel, um die Transformation der Deutschen Rentenversicherung im Sinne unserer Beschäftigten sowie der Bürgerinnen und Bürger weiter voranzubringen."Informationen zu Werdegang und Geschäftsbereich:Matthias Flügge ist seit 2019 Chief Digital Officer (CDO) der DRV Bund. In dieser Funktion war er für die Entwicklung und Umsetzung der Digitalstrategie sowie die Steuerung zentraler Digitalisierungsvorhaben verantwortlich.Unter seiner Leitung wurden das Kundenportal (2023) für digitale Anträge und Kommunikation, Lösungen für Prozessautomatisierungen sowie das KI-Labor (2024) entwickelt, das im Frühjahr 2025 den ersten selbst entwickelten KI-Anwendungsfall startete.Im Jahr 2022 hat die DRV Bund als erste Behörde unter seiner Leitung einen systematischen Digital-Check für Gesetzgebungsvorhaben etabliert.Vor seinem Wechsel zur DRV Bund leitete Matthias Flügge den Geschäftsbereich Digital Public Services am Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme (FOKUS). Dort war er unter anderem für die Innovations- und Strategieberatung zur digitalen Transformation in der öffentlichen Verwaltung zuständig. Er absolvierte sein Studium der Informatik an der Technischen Universität Berlin.Der Geschäftsbereich des neuen Direktors umfasst insbesondere die Themen IT, Personal, Aus- und Weiterbildung sowie weitere Servicebereiche wie Bau- und Facility-Management. Zu seinen Hauptaufgaben zählen die digitale Modernisierung der Verwaltungsprozesse sowie die darauf abgestimmte zukunftsfähige Ausgestaltung der Kompetenzen des Personals in der Rentenversicherung.Wie wird ein neues Direktoriumsmitglied gewählt?Die Mitglieder des Direktoriums der Deutschen Rentenversicherung Bund werden von der Bundesvertreterversammlung auf Vorschlag des Bundesvorstandes gewählt. Die Bundesvertreterversammlung stellt das höchste Selbstverwaltungsgremium dar und setzt sich zusammen aus Versicherten- und Arbeitgebervertretern aller 16 Rentenversicherungsträger. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre. Eine Wiederwahl ist möglich.Pressekontakt:Una GroßmannTel. 030 865-89178Fax. 030 865-27379pressestelle@drv-bund.deOriginal-Content von: Deutsche Rentenversicherung Bund, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50838/6176616