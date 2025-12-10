Mitteilung der Netfonds AG:

Netfonds Gruppe setzt dynamischen Wachstumskurs in den ersten neun Monaten 2025 fort - EBITDA und EBITDA-Marge deutlich gesteigert

Mit einem erzielten Bruttoumsatz von 192,7 Mio. EUR in den ersten neun Monaten 2025 (9M 2024: 168,6 Mio. EUR) hat die Netfonds Gruppe ihr Wachstum weiter auf sehr hohem Niveau gehalten. Der Netto-Konzernumsatz stieg im gleichen Zeitraum auf 35,4 Mio. EUR (9M 2024: 31,1 Mio. EUR) und unterstreicht die positive Dynamik des laufenden Geschäftsjahres.

Die Ertragskraft entwickelte sich besonders erfreulich. So erreichte das EBITDA nach neun Monaten ...

