© Foto: Dall-E

Kurz vor der Fed-Sitzung ziehen Bitcoin und Ethereum kräftig an. Anleger hoffen, dass eine Zinssenkung den Start einer neuen Krypto-Rallye einleitet.Im Vorfeld der für Mittwochabend um 20 Uhr erwarteten Entscheidung der US-Notenbank Federal Reserve über eine mögliche Zinssenkung ziehen die Kurse der größten Kryptowährungen deutlich an. Anleger positionieren sich für ein Szenario, das neue Liquidität und frische Impulse verspricht - doch die Risiken einer Gegenbewegung bleiben hoch. Ethereum mit deutlichem Vorsprung Bitcoin notierte am Mittwochnachmittag bei 92.100 US-Dollar und verzeichnete damit ein Plus von rund 1,9 Prozent auf 24-Stunden-Sicht. Deutlich stärker präsentierte sich …