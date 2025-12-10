Vaduz (ots) -S. D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein hat am Mittwoch, 10. Dezember 2025, die folgenden Botschafterinnen und Botschafter zur Überreichung ihrer Beglaubigungsschreiben auf Schloss Vaduz empfangen:Julio Hernán Garro Gálvez, Botschafter der Republik Peru, Andreas Künne, Botschafter der Europäischen Union, Abdulrahman Arkan Aldawood, Botschafter des Königreichs Saudi-Arabien, Marija Lakic Barfus, Botschafterin von Montenegro, Joanna Villarreal Rodríguez, Botschafterin der Republik Panama und Urujeni Bakuramutsa, Botschafterin der Republik Ruanda.Vor der Überreichung ihrer Beglaubigungsschreiben statteten die Botschafterinnen und Botschafter Regierungschefin-Stellvertreterin und Aussenministerin Sabine Monauni einen Höflichkeitsbesuch im Regierungsgebäude ab.Pressekontakt:Protokoll der RegierungT +423 236 67 31protokoll@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100937173

