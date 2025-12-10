Berlin/Brandenburg (ots) -Jetzt die brandneue 360°-Show live in Berlin erlebenBerlin und elektronische Musik - das gehört zusammen. Doch am 01.10.2026 hebt die Hauptstadt ihr Club-Level auf eine völlig neue Stufe: Gigi D'Agostino, lebende DJ-Legende und prägende Kraft der europäischen Dance-Kultur, bringt seine spektakuläre 360-Grad Show ins Velodrom und verwandelt die Arena für eine Nacht in einen gigantischen, pulsierenden Kosmos.Die Berliner Clubszene ist bekannt für ihre Vielfalt, ihre Offenheit und ihre Intensität und genau hier setzt Gigi D'Agostino an. Mit Klassikern wie "L'Amour Toujours", "Bla Bla Bla", "The Riddle" oder "In My Mind" liefert er den Soundtrack, der ganze Generationen geprägt hat. Doch im Velodrom werden diese Hymnen neu geboren: als immersives Gesamterlebnis, das mit Surround-Sound, Raumprojektionen und überwältigenden Lichteffekten zu einem 360-Grad-Trip durch Gigis musikalisches Universum verschmilzt.Visuelle Effekte, die den Raum fluten, eine Surround-Beschallung, die unter die Haut geht und ein Gigi D'Agostino in Höchstform, machen diese Show zu einem einzigartigen Live-Highlight, das alle Erwartungen sprengt.Tickets für die 360 Grad Show von Gigi D'Agostino in Berlin sind ab Freitag, 12.12.2025 um 11:00 Uhr exklusiv via www.eventim.de erhältlich!Pressekontakt:Semtainment GmbH & Co KGJulia Wastian, BATelefon: 06645024713E-Mail: julia@seg.showOriginal-Content von: Semtainment, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181626/6176630