Insider der Börsenszene verfolgen regulatorische Eingriffe naturgemäß mit großer Aufmerksamkeit. Die geplante Erhöhung der Geschlechterquote für Aufsichtsräte auf 40 Prozent ist ein Schritt, der aufhorchen lässt. Wurde doch eine EU-Richtlinie damit umgesetzt. Und das diesmal ganz zum Geschmack der Betroffenen. Da zeigt sich etwa das Aktienforum zufrieden: "Ein tragfähiger und ausgewogener Kompromiss, der den EU-Vorgaben entspricht und gleichzeitig ...

