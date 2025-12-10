BERLIN, DE / ACCESS Newswire / 10. Dezember 2025 / Treasury Intelligence Solutions (TIS), eine führende cloudbasierte Plattform für Zahlungen und Cash Management, macht Unternehmen mit spezialisierten Konvertierungsdiensten fit für die Zukunft nach Ablauf der Frist für ISO 20022 im November 2025. Als wichtiger Wendepunkt für die Finanzbranche verlangt SWIFT nun von den Banken, ihre grenzüberschreitenden Zahlungsnachrichten auf ISO 20022 umzustellen. Infolgedessen stellen Treasury-Teams bereits Unterschiede in der Art und Weise fest, wie ihre Banken Zahlungsinformationen senden und empfangen. Die Anpassung an diese Veränderungen erfordert einen strategischen Ansatz zur Modernisierung von Systemen und Prozessen.

ISO 20022 ersetzt eine Vielzahl älterer Standards durch einen einheitlichen Ansatz zur Strukturierung von Zahlungsdaten. Der neue universelle Standard soll Verwirrung zwischen den Märkten reduzieren, die Datenqualität verbessern und das Maß an Transparenz unterstützen, das Regulierungsbehörden weltweit mittlerweile erwarten.

Die Umstellung auf ISO 20022-Zahlungen erfordert Zeit und eine strategische Vision, insbesondere wenn Altsysteme, ERP- und Zahlungssysteme nicht mit Blick auf strukturierte Daten entwickelt wurden. Die Aktualisierung dieser Systeme erfordert Planung und Koordination zwischen mehreren internen Teams.

"ISO 20022 ist eine große Veränderung für die Branche, sollte aber den täglichen operativen Betrieb von Unternehmen nicht beeinträchtigen", so Wouter De Bie, Chief Technology Officer bei TIS. "Unsere Priorität ist es, diesen Übergang nahtlos zu gestalten. Durch die Nutzung der Fähigkeit unserer Plattform, Zahlungsdateien in bankspezifische Formate zu übersetzen und die von ISO geforderten Felder automatisch auszufüllen, geben wir Treasury-Teams die Flexibilität, sich in ihrem eigenen Tempo anzupassen. Dieser Ansatz sorgt für Stabilität, reduziert Risiken und ermöglicht es Unternehmen, neue Standards ohne kostspielige Systemüberholungen oder Last-Minute-Korrekturen zu erfüllen."

Die TIS-Plattform nutzt mehr als 140.000 bankspezifische Profile, um eine umfassende Abdeckung der ISO-Bankformate zu gewährleisten. Darüber hinaus erfüllt eine innovative KI-gestützte Lösung ISO-spezifische Anforderungen wie strukturierte Adressinformationen für Unternehmensbegünstigte. Unternehmen, die jetzt damit beginnen, ihre Daten und Zahlungsabläufe zu aktualisieren, sind besser auf die noch bevorstehenden größeren Veränderungen vorbereitet. Diejenigen, die dies nicht tun, könnten mit frustrierenden Problemen wie Nachrichtenverkürzungen, abgelehnten Zahlungen und längeren Bearbeitungszeiten konfrontiert werden, wenn unstrukturierte Formate auslaufen.

"Wir sehen bereits jetzt die Vorteile eines proaktiven Ansatzes für ISO 20022", sagte Jon Paquette, Chief of Strategy bei TIS. "Unternehmen, die unsere Plattform nutzen, haben frühzeitig bankenseitige Änderungen ohne Zahlungsausfälle oder kostspielige Nacharbeiten umgesetzt und nutzen außerdem unsere Funktionen zur Konvertierung von Kontoauszugsformaten, um Störungen bei der Kontenabstimmung und der Bargeldanwendung zu vermeiden, während Banken MT-Formate auslaufen lassen und CAMT einführen. Dies beweist, dass Unternehmen mit den richtigen Tools sich nach ihrem eigenen Zeitplan auf die vollständige Einführung von ISO vorbereiten können - und dabei Stabilität bewahren und gleichzeitig die sich weiterentwickelnden Standards erfüllen."

Über TIS

TIS unterstützt CFOs, Treasurer und Finance-Teams bei der Transformation ihrer globalen Cashflow-, Liquiditäts- und Zahlungsprozesse. Unsere mehrfach ausgezeichnete Cloud-Plattform mit ihrem Best-in-Class-Servicemodell ermöglicht dem gesamten Office of the CFO bereits seit 2010 effektivere Zusammenarbeit, gesteigerte Effizienz, Automatisierung und Kontrolle. TIS ermöglicht es Anwendern, in wichtigen Bereichen wie Cash-Prognosen, Betriebskapital, ausgehende Zahlungen, Finanznachrichten, Betrugsprävention, Zahlungskonformität und mehr eine überragende Leistung zu erzielen.

Um zu erfahren, wie TIS Sie bei der Umstellung auf ISO 20022 unterstützen kann, kontaktieren Sie uns noch heute.

