Am Mittwochabend wird die US-Notenbank die letzte Zinsentscheidung für dieses Jahr bekannt geben. Während eine Zinssenkung um 25 Basispunkte ausgemachte Sache scheint, ist unklar, wie sich Fed-Chef Powell zur zukünftigen Geldpolitik äußern wird. Besonders relevant dürfte die Pressekonferenz für chinesische Aktien werden.Rund 90 Prozent beträgt laut dem FedWatch Tool von CME die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Fed einmal mehr an der Zinsschraube drehen wird - die neue Spanne läge dann zwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär