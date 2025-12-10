Tiktok, Instagram, X: Die US-Grenzschutzbehörde will Touristen bei der Einreise zur Offenlegung ihrer Social-Media-Konten verpflichten. Ein neuer Vorschlag sieht vor, dass Beamte Zugriff auf fünf Jahre Posting-Verlauf bekommen - begründet wird das mit nationaler Sicherheit. Die US-Grenzschutzbehörde will Touristen bei der Einreise in dieÂ USAÂ zur Offenlegung ihrer Social-Media-Konten verpflichten. Einreisende müssten den Grenzbeamten ihre Beiträge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n