Tiktok, Instagram, X: Die US-Grenzschutzbehörde will Touristen bei der Einreise zur Offenlegung ihrer Social-Media-Konten verpflichten. Ein neuer Vorschlag sieht vor, dass Beamte Zugriff auf fünf Jahre Posting-Verlauf bekommen - begründet wird das mit nationaler Sicherheit. Die US-Grenzschutzbehörde will Touristen bei der Einreise in dieÂ USAÂ zur Offenlegung ihrer Social-Media-Konten verpflichten. Einreisende müssten den Grenzbeamten ihre Beiträge ...

