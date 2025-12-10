Der ÖPNV-Betreiber Weser-Ems-Bus hat sechs neue Wasserstoff-Busse vorgestellt, die ab sofort im Landkreis Friesland zum Einsatz kommen. Betankt werden die Busse zunächst an einer mobilen H2-Tankstelle auf dem Betriebshof in Jever, für 2026 ist jedoch die Eröffnung einer öffentlichen Wasserstoff-Tankstelle geplant. Bereits Anfang 2023 hat die Deutsche Bahn für ihre Bussparte DB Regio Bus erstmals eine größere Zahl Wasserstoff-Busse bestellt. Mit dem ...

