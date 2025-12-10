In Österreich gab es im November 4.714 Neuzulassungen von Elektroautos - das war ein Zuwachs von 26,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. E-Autos hatten einmal mehr eine bessere Performance als der Pkw-Gesamtmarkt Österreichs. Beliebtestes E-Auto-Modell war der Skoda Enyaq. Interessant ist natürlich nicht nur das Wachstum, sondern auch der Marktanteil: 20,5 Prozent aller 23.008 neu zugelassenen Autos in Österreich waren im November Elektroautos. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
