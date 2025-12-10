Der VW-eigene Mobilitätsdienstleister Moia wird in Norwegen aktiv: Die Osloer Verkehrsbehörde Ruter und der Betreiber Holo gehen eine Partnerschaft mit Moia ein, um selbstfahrende Elektro-Shuttles vom Typ ID. Buzz AD in der norwegischen Hauptstadt einzusetzen. Dass Moia nun in Norwegen gefragt ist, hängt mit einer strategischen Neuausrichtung der VW-Tochter zusammen. Die Firma will zu einem Technologie- und Systemanbieter für autonome Mobilitätslösungen ...

