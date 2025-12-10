© Foto: dpa | Sven Hoppe - picture alliance

Silber hat erstmals 60 US-Dollar überschritten und jagt von Rekord zu Rekord. Spekulanten drücken nach, die Knappheit verschärft sich - und einige Experten halten jetzt sogar 100 US-Dollar für möglich.Der Silberpreis hat seine historische Rallye fortgesetzt und erstmals die Marke von 60 US-Dollar pro Unze überschritten. Am Mittwoch kletterte das Metall auf ein neues Rekordhoch von 61,48 US-Dollar. Getrieben wird der Anstieg von einer knappen Versorgungslage, spekulativen Zuflüssen und der Erwartung, dass die US-Notenbank ihre Zinsen senken könnte. Niedrigere Finanzierungskosten gelten traditionell als Unterstützung für Edelmetalle. David Wilson, Rohstoffstratege bei BNP Paribas, verweist …