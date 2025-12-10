Berlin (ots) -Kaum liegen die ersten Lebkuchen im Supermarkt, rollen viele die Augen - und planen gleichzeitig schon ihre Weihnachtsfeiern. Laut einer aktuellen Appinio-Umfrage im Auftrag von Lightspeed, dem führenden Anbieter cloudbasierter Kassensysteme und Bezahlplattformen, startet ein Drittel der Deutschen bereits im Oktober mit der Planung, ein Viertel sogar im September.Und gefeiert wird ausgiebig: 65 Prozent der Befragten nehmen an zwei bis drei Weihnachtsfeiern teil. Vom Büro über die Familie bis zum Freundeskreis - Deutschland ist in weihnachtlicher Feierlaune. Nur: bitte günstig.Besinnlich, aber bitte mit BelegZwischen Glühwein, Gans und Geselligkeit behalten die Deutschen den Überblick: Preis-Leistungs-Verhältnis (43,8 %) zählt zu den Top-Kriterien einer gelungenen Feier - direkt nach gutem Essen (64,5 %) und Atmosphäre (50 %). Am beliebtesten sind Weihnachtsfeiern mit einem Budget zwischen 31 und 50 Euro pro Person, meist außer Haus (43 %) - etwa im Restaurant, in Eventlocations oder auf dem Weihnachtsmarkt.Beim Bezahlen gilt Pragmatismus: 77 Prozent wünschen sich klare Preise und einfache Bezahloptionen. Am beliebtesten ist die Kartenzahlung (38 %), gefolgt von Barzahlung (29 %). Überraschungen? Fehlanzeige - die Deutschen mögen's auch hier lieber ordentlich.Typisch deutsch: Gutes Essen, gute Stimmung - aber bitte ohne ChaosWenn's ums Essen geht, verstehen die Deutschen keinen Spaß: Für zwei Drittel gehört klassisches Weihnachtsessen wie Gans oder Braten unbedingt dazu.Nachhaltigkeit und kreative Küche? Gerne - solange das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Die Stimmung darf festlich, aber nicht wild sein: 94 Prozent legen Wert auf gute Laune, 88 Prozent auf gutes Benehmen. Und was die Feierlaune trübt, ist klar: unfreundliches Personal (58 %), schlechte Stimmung (53 %) oder zu lange Wartezeiten (47,6 %).Kurz gesagt: Alles bitte schön geplant, ordentlich serviert - und bloß kein Durcheinander.Last-Minute-Tipps von Gastronomin Isabelle PeringFür alle, die noch keine Location haben, hat Isabelle Pering, Inhaberin von bellasLOKAL im Taunus, ganz einfache Strategien parat: "Wer flexibel bleibt, feiert entspannter - und oft günstiger," so Pering. "Montage oder Dienstage sind häufig noch frei, wenn die Wochenenden längst ausgebucht sind."Ihre Tipps:- Flexibel planen: Wochentage statt Wochenenden wählen.- Klein, aber fein: Eine Weihnachtsfeier im kleinen Kreis ist leichter umzusetzen.- Menü statt à la carte: Spart Zeit, Kosten und Nerven.- Kreativ denken: Ein Weihnachtsbrunch außerhalb der Öffnungszeiten kann eine echte Alternative sein.Fazit: Gut geplant ist halb gefeiertFrüh planen, clever feiern, gut essen - so klingt das deutsche Erfolgsrezept fürs Fest. Denn eines zeigt die Umfrage deutlich: Besinnlichkeit und Budgetbewusstsein passen wunderbar zusammen.Pressekontakt:presse@lightspeed.deOriginal-Content von: Lightspeed POS Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165632/6176657