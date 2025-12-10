Der Dezember 2025 macht sichtbar, wie schwer es für Anleger geworden ist, die richtigen Informationen zu finden. Bitcoin fällt innerhalb von wenigen Stunden zweistellig, Altcoins laufen auseinander und Schlagzeilen überschlagen sich. Doch während der Markt nach Chaos aussieht, erkennt das bekannte Krypto-Duo Oliver Michel und Johanna Krämer die Entwicklungen, die wirklich Bedeutung haben.Seit Jahren analysieren beide im YouTube-Format "BITCOIN & ALTCOINS" die relevantesten Trends im Kryptomarkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär