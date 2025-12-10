Der Dezember 2025 macht sichtbar, wie schwer es für Anleger geworden ist, die richtigen Informationen zu finden. Bitcoin fällt innerhalb von wenigen Stunden zweistellig, Altcoins laufen auseinander und Schlagzeilen überschlagen sich. Doch während der Markt nach Chaos aussieht, erkennt das bekannte Krypto-Duo Oliver Michel und Johanna Krämer die Entwicklungen, die wirklich Bedeutung haben.Seit Jahren analysieren beide im YouTube-Format "BITCOIN & ALTCOINS" die relevantesten Trends im Kryptomarkt ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.