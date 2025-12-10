Anzeige
Mittwoch, 10.12.2025
10.12.2025 15:01 Uhr
Magnum Aktie: Schwacher Börsenstart - lohnt sich jetzt das Aktien kaufen?

Die Magnum Aktie ist offiziell an der Börse gelistet - und markiert damit die endgültige Abspaltung vom Mutterkonzern Unilever. Doch der Start verlief holprig: Der Erstkurs lag unter den Erwartungen, und Analysten bewerten das Unternehmen deutlich niedriger als zuvor prognostiziert. Gleichzeitig ist Magnum jedoch weltweiter Marktführer im Eiscremesegment, was die Frage aufwirft: Ist jetzt ein guter Moment, um Magnum Aktien zu kaufen?

