Bei der Strategy Holding läuft es aktuell überhaupt nicht gut - dennoch hat das Unternehmen aus dem Nichts aggressiv Bitcoin gekauft. Setzt Michael Saylor jetzt alles auf eine Karte? Neuer Kauf bei Strategy Da bei Strategy das Premium auf den Wert der eigenen Bitcoins zunehmend rückläufig und auch zeitweise negativ ist, hat das Unternehmen aktuell mit großen Problemen zu kämpfen. Hinzu kommt die enorme Schuldenlast, die nur dann ohne Verkäufe von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...