Silber - Neuer Trendschub auf 60 USD in Vorbereitung!

Silber konnte seine dynamische Aufwärtsbewegung auch in den vergangenen Wochen weiter fortsetzen. Neben der sich abzeichnenden Nachfragebelebung aus der Industrie konnte das Edelmetall wie die klassische Krisenwährung Gold aufgrund der erneut hochkochenden Unsicherheiten in Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Konflikt erneut von seinem Nimbus als "sicherem Hafen" profitieren. Auch technisch präsentiert sich Silber unserer Einschätzung nach weiterhin in einer starken Verfassung und sollte nun mit mit dem Breakout auf ein neues Jahreshoch zeitnah die übergeordnete Trendfortsetzung einleiten!

Die Lage - Russland-Ukraine-Konflikt weiter im Fokus!

Der weiter andauernde Militärkonflikt zwischen Russland und der Ukraine sorgt trotz internationalen Vermittlungsbemühungen auch weiterhin für Verunsicherung. So hatte Russland die von der EU eingebrachten Änderungen zum Friedensplan der USA über eine Beilegung des seit nunmehr fast vier Jahre andauernden Militärkonflikts als inakzeptabel abgelehnt, während die Verhandlungen zwischen dem US-Sondergesandten. Damit scheint ein rasches Ende des Militärkonflikts nach Einschätzung vieler Beobachter weiterhin unwahrscheinlich, zumal die Kämpfe auf beiden Seiten mit unverminderter Härte weiter fortgesetzt werden. Damit dürfte Silber auch weiterhin als günstigere Alternative zu Gold als "sicherer Hafen" gefragt bleiben. Support kommt aktuell für Silber auch von der Währungsseite, nachdem der US-Dollar gegenüber dem Euro und anderer Leitwährungen etwas deutlicher unter Druck gekommen war, zumal die US-Notenbank Fed im Rahmen der letzten Notenbanksitzung in 2025 aller Voraussicht nach nun doch die Leitzinsen senken wird. Da Silber wie andere Edel- und Industriemetalle in US-Dollar gehandelt wird, verbilligt sich damit der Kauf von Silber für Investoren außerhalb des US-Dollar-Raums, was die Nachfrage vor allem in Indien und China weiter ankurbeln dürfte.

Die Perspektive: Neue High-End Solarmodule und Feststoff-Akkus für E-Autos dürften die Silbernachfrage weiter ankurbeln!

Silber ist aufgrund seiner überlegenen elektronischen Leitfähigkeit nicht nur im Bereich Elektronik oder in der Chip- und Halbleiterfertigung unverzichtbar. Auch in der Solarindustrie ist Silber gerade bei Solarmodulen mit überdurchschnittlich hohem Wirkungsgrad unverzichtbar, weshalb die Silbernachfrage aus der Solarindustrie aufgrund des weiter forcierten Solarausbaus vor allem in China und Indien, seit Jahren kontinuierlich anzieht. Auch bei neuen Feststoff-Akkulösungen für E-Autos spielt das Industriemetall eine wichtige Rolle. Beispielsweise wird für die von Samsung SDI entwickelte neue Feststoff-Batterie aufgrund der hier verbauten Silber-Anoden-Technologie mehr als 1 Kilogramm Silber für eine Batterie mit einer Leistung von 100 KW/h benötigt. Entsprechend weist die von Samsung SDI entwickelte neue Batterietechnologie gegenüber herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus bedeutende Vorteile auf. So lässt sich unter anderem die Ladezeit auf knapp 9 Minuten verkürzen, während die Reichweite bei bis zu 965 Kilometern deutlich höher ausfällt. Außerdem ist die Lebensdauer der E-Autobatterie laut Samsung SDI mit durchschnittlich rund 20 Jahren deutlich höher als bei konventionellen Lithium-Ionen-Batterien. Die Serienproduktion der neuen Solid-State-Akkus soll bereits ab 2027 starten, wobei der Münchener Premium-Autohersteller BMW die neuen Akkus für einige seiner E-Auto-Modelle verwenden will. Setzt sich die neue Batterietechnologie durch, dürfte die Silbernachfrage im E-Autosegment deutlich anziehen.

Trading-Taktik: Der Silberpreis setzte seine übergeordnete Aufwärtsbewegung nach dem Breakout auf ein neues Allzeithoch oberhalb der Marke von 55 USD mustergültig fort und konsolidierte zuletzt im Bereich oberhalb der Marke von 58 USD. Wird die enge Seitwärtsrange nach oben verlassen, sollte Silber seine Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen, wobei kurzfristig die Marke von 60 USD angesteuert werden sollte.

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Rohstoffs Silber Future Contract (Basiswert) könnte sich als Alternative zu einem Direktinvestment der Endlos-Turbo Long der DZ BANK (WKN: DU5YCH ) auf den Silber Future Contract-Rohstoff anbieten. Der Endlos-Turbo Long richtet sich an Anleger, die überproportional (gehebelt) an einer Kursentwicklung des Silber-Future Contract-Rohstoffs oberhalb der Knock-Out-Barriere partizipieren möchten. Die Partizipation wirkt dabei in beide Richtungen, d.h. man partizipiert gehebelt an allen Kursentwicklungen (negativen wie positiven) des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert der Endlos-Turbo Long auf kleinste Kursbewegungen. Sollte der Kurs des Silber Future Contract-Rohstoffs an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit des Endlos-Turbo Long auf oder unter der Knock-Out-Barriere notieren (Knock-Out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo wertlos. Die Barriere, die stets dem aktuellen Basispreis entspricht, und der Basispreis selbst werden jeden Tag angepasst. Der Endlos-Turbo Long auf den Rohstoff des Basiswerts Silber Future Contract hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann den Endlos-Turbo Long an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Nach Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern zuvor kein Knock-out-Ereignis eintritt, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Kurs der Aktie des Basiswerts Silber Future Contract am jeweiligen Einlösungstermin bzw. ordentlichen Kündigungstermin und Basispreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis von 1,0.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger, wenn der Kurs des Rohstoffs auf den Basiswert Silber Future Contract zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihre Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Ein anderer interessanter Rohstoff ist Gold.

